Samsung Galaxy S10, data di lancio e prezzi

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano informazioni non ufficiali sul Galaxy S10. Dopo le indiscrezioni sul design e le specifiche dei singoli modelli tocca ora alla data di lancio sul mercato e ai possibili prezzi. Il report del sito Gizmodo è riferito al mercato britannico, quindi si parla di sterline, ma è possibile ipotizzare le corrispondenti cifre in euro.

In base alle informazioni ricevute da un rivenditore, il Galaxy S10 verrà annunciato durante l’evento Unpacked che Samsung avrebbe programmato per il 20 febbraio 2019, quindi prima del Mobile World Congress di Barcellona. L’arrivo sul mercato è previsto per l’8 marzo. Questa data è riferita sicuramente alle tre versioni 4G (Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10+), in quanto per la variante 5G si dovrà attendere il secondo trimestre 2019.

Secondo la fonte di Gizmodo, tutti i modelli avranno un display Infinity-O con un foro (punch hole) in corrispondenza della fotocamera frontale. Le diagonali sarebbero 5,8 pollici (Galaxy S10 Lite), 6,1 pollici (Galaxy S10) e 6,4 pollici (Galaxy S10+). Altre “conferme” sono il lettore di impronte digitali in-display, la ricarica wireless inversa (Powershare) e l’assenza dello scanner dell’iride.

Questi sono i possibili prezzi per il Regno Unito:

Galaxy S10 Lite (128 GB): 669 sterline

Galaxy S10 (128 GB): 799 sterline

Galaxy S10 (512 GB): 999 sterline

Galaxy S10+ (128 GB): 899 sterline

Galaxy S10+ (512 GB): 1.099 sterline

Galaxy S10+ (1 TB): 1.399 sterline

Effettuando una banale conversione in euro, secondo il cambio attuale, si ottengono queste cifre (arrotondate):

Galaxy S10 Lite (128 GB): 745 euro

Galaxy S10 (128 GB): 890 euro

Galaxy S10 (512 GB): 1.113 euro

Galaxy S10+ (128 GB): 1.000 euro

Galaxy S10+ (512 GB): 1.225 euro

Galaxy S10+ (1 TB): 1.559 euro

A titolo di confronto i Galaxy S9 e Galaxy S9+ con 64 GB di storage costavano al lancio 899 e 999 euro, rispettivamente.