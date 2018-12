Galaxy S9 e Note 9: Android 9 Pie con Bixby 2.0

Luca Colantuoni,

Samsung non è tra i produttori più veloci a rilasciare le nuove versioni del sistema operativo Google per i suoi smartphone. Ciò è dovuto soprattutto alle profonde modifiche apportate all’interfaccia originale e alle numerose app proprietarie installate. Dopo molti mesi di attesa sembra vicino il debutto di Android 9 Pie per i top di gamma Galaxy S9 e Galaxy Note 9 che includerà Bixby 2.0. L’aggiornamento arriverà anche sui Galaxy S8 e Galaxy Note 8.

Come è ormai noto, l’attuale interfaccia Samsung Experience verrà sostituita dalla nuova One UI che migliorerà l’esperienza d’uso con i moderni schermi. L’obiettivo del restyling grafico è consentire agli utenti di accedere ai principali elementi (menu, pulsanti e altro) tramite una sola mano, considerata l’altezza dei dispositivi dovuta alle dimensioni dello schermo (uno dei Galaxy S10 dovrebbe avere un display da 6,7 pollici). Samsung ha già distribuito varie beta per i Galaxy S9/S9+ e Galaxy Note 9, per cui la versione finale potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.

Una delle novità incluse da Samsung nell’aggiornamento sarà Bixby 2.0, oggi disponibile solo sul Galaxy Note 9. L’assistente personale, lanciato nel 2017 con i Galaxy S8/S8+, permette di eseguire diverse operazioni tramite comandi vocali. Lo sviluppo della tecnologia, simile a quella dei diretti concorrenti (Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant), ha subito numerosi ritardi, ma finalmente può offrire un’esperienza d’uso accettabile. La nuova versione supporta le app di terze parti e soprattutto altre cinque lingue: inglese britannico, tedesco, francese, spagnolo e italiano.

Samsung vuole creare un ecosistema basato su Bixby. Gli sviluppatori possono integrare le funzionalità dell’assistente nelle loro app, utilizzando il Bixby Developer Studio annunciato all’inizio di novembre. Secondo una fonte coreana, Bixby 2.0 verrà rilasciato insieme ad Android 9 Pie entro fine dicembre.