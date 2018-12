Grande Cinema 3 tutto nuovo nel 2019

Filippo Vendrame,

Novità molto importanti in arrivo per i clienti 3 Italia, operatore brand di Wind Tre. Grande Cinema 3 tornerà anche nel 2019 in una vesta, però, tutta nuova. A partire dal primo di gennaio 2019 tutti i clienti in possesso di un’offerta voce o dati potranno ricevere la speciale card che da diritto a 2 ingressi al prezzo di 1 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, festivi inclusi.

La Card permette ai clienti dell’operatore di vedere i film più attesi già dal primo giorno di uscita nelle migliori sale cinematografiche di tutta Italia, con il circuito The Space in esclusiva. La nuova promozione Grande Cinema 3 sarà valida sino al prossimo 31 marzo 2019, salvo possibili proroghe. Sino al 31 dicembre 2018 la vecchia promozione Grande Cinema 3 rimarrà ancora attiva. Per sfruttare la nuova iniziativa di 3 Italia i clienti dell’operatore dovranno scaricare ed installare nel loro smartphone iOS o Android l’App My3. Successivamente, una volta aperta, dovranno cliccare su “Cinema”, visualizzare la nuova Card, scegliere il film da voler vedere, recarsi al cinema e mostrare la Card alla cassa al momento dell’acquisto dei biglietti.

Nelle note della promozione è evidenziato che il cliente dell’operatore dovrà avere sempre sotto mano il proprio documento di identità.

La nuova Card della promozione Grande Cinema 3 unificherà le attuali Card Blu e Gold che l’operatore offre ai suoi clienti. Oggi, infatti, l’operatore assegna due diverse tipologie di Card con vantaggi differenti a seconda del profilo del cliente. Un modo, dunque, per premiare tutti i clienti in maniera identica.

L’operatore ha già iniziato a mandare ai suoi clienti una serie di SMS informativi che illustrano il regolamento della nuova promozione. Maggiori dettagli, comunque, all’interno del sito ufficiale di 3 Italia.