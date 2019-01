Huawei P30, ritorna il jack audio?

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato la nuova serie Mate 20, Huawei prepara il debutto della serie P30. come da tradizione, il produttore cinese dovrebbe svelare tre modelli (P30, P30 Pro e P30 Lite). Un noto leaker ha pubblicato i render dello Huawei P30 ricavati dai disegni CAD originali. Tra le possibili novità spiccano la tripla fotocamera posteriore e il ritorno del jack audio.

Per quanto riguarda materiali e colori non si prevedono differenze rispetto all’attuale serie P20, quindi anche il P30 avrà una cover in vetro con sfumature cromatiche (gradienti). Lungo il bordo inferiore si possono notare la porta USB Type-C, la griglia dell’altoparlante e soprattutto il jack audio da 3,5 millimetri, assente nei P20 e P20 Pro. Altra novità è il notch a goccia nella parte superiore dello schermo. Non c’è traccia del tradizionale lettore di impronte digitali, per cui il sensore verrà probabilmente nascosto sotto il display.

Lo Huawei P30 dovrebbe avere uno schermo OLED da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), processore Kirin 980, 6 o 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Non cambierà la posizione del modulo fotografico posteriore (nell’angolo superiore sinistro), ma verrà aggiunta una fotocamera alle due presenti nel P20. I tre sensori dovrebbero avere risoluzioni di 40, 20 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi di varie lunghezze focali, uno dei quali con zoom ottico 5x. Per la fotocamera frontale è previsto invece un sensore da 24 megapixel.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Huawei parteciperà al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Probabile che la nuova serie P30 venga annunciata durante la manifestazione spagnola. Gli attuali P20 erano stati presentati nel mese di marzo 2018.