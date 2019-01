Nokia 8.1 Plus e Nokia 6.2, fotocamera in-display?

Luca Colantuoni,

I recenti smartphone di HMD Global hanno il tradizionale notch nella parte superiore dello schermo. I futuri modelli dovrebbero invece avere un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro (noto come hole punch in inglese). I loro nomi potrebbe essere Nokia 8.1 Plus e Nokia 6.2, alias Nokia 6 (2019). Del primo sono apparsi online alcuni render che svelano il possibile design.

Il Nokia 8.1 Plus dovrebbe collocarsi tra il Nokia 8.1 e il Nokia 9 PureView, quindi si prevedono specifiche di fascia medio-alta. In base alle informazioni ricevute dal sito 91mobiles.com, lo smartphone avrà uno schermo da 6,22 pollici con risoluzione full HD+. La cornice superiore sarà molto piccola, mentre quella inferiore avrà uno spessore maggiore e includerà il logo Nokia.

Il foro nello schermo ospiterà ovviamente la fotocamera frontale, come nei recenti Huawei Nova 4 e Honor View 20. Nelle immagini si notano anche i pulsanti di accensione e del volume, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La doppia fotocamera posteriore con lenti Zeiss è posizionata al centro e il modulo comprende anche il flash dual LED. Subito sotto c’è il lettore di impronte digitale.

Nella parte inferiore della cover in vetro è visibile il logo Android One, quindi sul Nokia 8.1 Plus verrò installata la versione stock di Android 9 Pie. Purtroppo non sono trapelati dettagli sulla dotazione hardware. L’annuncio potrebbe avvenire al Mobile World Congress 2019 di Barcellona.

Il Nokia 6.2, successore dell’attuale Nokia 6.1, dovrebbe invece avere uno schermo da 6,2 pollici, processore Snapdragon 632, 4 o 6 GB di RAM, dual camera posteriore da 16 megapixel, OZO audio e Android 9 Pie. Lo smartphone arriverà prima in Cina (fine gennaio/inizio febbraio) e successivamente negli altri paesi.

Nokia 6.2 (6 2019): 6.2-inch display with camera hole-punch, Snapdragon 632, 4/6GB RAM, 16MP Dual-rear Zeiss Camera,OZO Audio, First market China. Coming Jan end/Feb 2019. — Nokia_Leaks (@LeaksNokia) January 10, 2019