Sony Xperia XZ4 Compact assente al MWC 2019?

Luca Colantuoni,

Contrariamente a quanto ipotizzato, Sony non ha annunciato al CES 2019 di Las Vegas nessun smartphone. Durante la conferenza stampa del 7 gennaio sono stati presentati fotocamere, smart TV e prodotti audio. A questo punto l’attenzione è rivolta al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Ma quali modelli debutteranno alla manifestazione spagnola?

Gli smartphone attesi al CES 2019 erano Xperia XA3, XA3 Ultra e L3, in quanto i precedenti Xperia XA2, XA2 Ultra e L2 erano stati presentati al CES 2018. La prossima importante manifestazione è il MWC 2019 di Barcellona, ma non è possibile confermare se questi modelli affiancheranno il top di gamma. Più probabile che per il loro annuncio venga organizzato un evento separato, lasciando spazio al Sony Xperia XZ4. Don Mesa, Vice Presidente del Marketing, ha però parlato di “prodotti” durante un intervista rilasciata a Las Vegas.

Il dirigente è stato piuttosto vago, ma ha confermato l’intenzione di fornire agli utenti una migliore esperienza fotografica. Del resto Sony è uno dei maggiori produttori di sensori. Per il futuro Xperia XZ4 si prevedono tre fotocamere posteriori, una delle quali potrebbe avere una risoluzione di 48 megapixel. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 6,55 pollici con rapporto di aspetto 21:9, processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage e Android 9 Pie.

La corrispondente versione Compact potrebbe essere cancellata, in quanto la maggioranza degli utenti preferisce schermi di grandi dimensioni. Al MWC 2019 non verrà sicuramente annunciato uno smartphone 5G, il cui debutto avverrà in seguito. Infine, la roadmap Sony non include nessun gaming phone. Per giocare c’è la PlayStation 4.