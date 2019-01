OnePlus 7, design slider senza notch?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese annuncerà quest’anno il suo primo smartphone 5G, ma sarà un modello distinto dal OnePlus 7. Quest’ultimo, in base all’immagine apparsa online nel fine settimana, dovrebbe avere un design slider simile a quello del noto Oppo Find X.

Nell’immagine in questione, pubblicata sul sito Slashleaks, si vedono l’attuale OnePlus 6T (a destra) e un misterioso smartphone (a sinistra) che potrebbe essere proprio il OnePlus 7. Entrambi sono inseriti in custodie che nascondono alcuni dettagli, ma ci sono differenze chiaramente visibili. Il nuovo smartphone non ha nessun notch nella parte superiore dello schermo (il OnePlus 6T ha un notch a goccia). Da ciò si deduce che il OnePlus 7 potrebbe avere un design slider.

Si nota anche una capsula auricolare più larga ma simile a quella del OnePlus 6T. La custodia non permette invece di confrontare lo spessore delle cornici intorno al display (quella inferiore non è visibile). Le icone sono identiche, quindi il sistema operativo è sicuramente Oxygen OS. Nella parte superiore della custodia ci sono due fori per la fotocamera frontale e i sensori che indicano un possibile meccanismo a scorrimento. Non è noto però se lo slider è manuale o motorizzato, come quello del recente Oppo Find X. Sulla base dell’immagine, il designer Ben Geskin ha realizzato il seguente render:

#OnePlus7 – Slider | Render based on leaked image pic.twitter.com/PwslLWKnEp — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) January 12, 2019

Se il produttore cinese seguirà la tradizionale roadmap, il OnePlus 7 non verrà annunciato prima di maggio (insieme al modello 5G). Per quanto riguarda le specifiche non ci sono indiscrezioni. Sembra tuttavia scontata la presenza del processore Snapdragon 855. Molto probabile anche il supporto per la ricarica wireless, assente nel OnePlus 6T nonostante la cover in vetro.