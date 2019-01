Moto G7 e G7 Plus, possibili prezzi in Europa

Luca Colantuoni,

Circa dieci giorni fa erano trapelati i possibili prezzi dei Moto G7 Play e Moto G7 Power, mentre quelli dei Moto G7 e Moto G7 Plus erano stati ipotizzati sulla base dei prezzi annunciati da Motorola per gli attuale Moto G6 e Moto G6 Plus. Secondo un noto leaker sarà necessario sborsare più soldi del previsto.

Chiaramente non c’è ancora nessuna conferma ufficiale, ma sicuramente i quattro modelli avranno prezzi diversi, considerando le specifiche hardware. Il Moto G7 Play (149,00 euro) dovrebbe avere uno schermo da 5,7 pollici (1520×720 pixel) con notch tradizionale, processore octa core Snapdragon 632, 2 GB di RAM (base), 32 GB di storage (base), slot microSD, fotocamere posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh.

Il Moto G7 Power (209,00 euro) dovrebbe avere uno schermo da 6,2 pollici (1520×720 pixel) con notch tradizionale, processore octa core Snapdragon 632, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriore da 12 megapixel e frontale da 8 megapixel, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh.

Per il Moto G7 si prevede invece un prezzo di 299,00 euro. Questo modello dovrebbe avere uno schermo da 6,24 pollici (2270×1080 pixel) con notch a goccia, processore octa core Snapdragon 632, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 12 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh.

Infine, il Moto G7 Plus dovrebbe costare 359,00 euro. La dotazione hardware prevista è la seguente: schermo da 6,24 pollici (2270×1080 pixel) con notch a goccia, processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM (base), 64 GB di storage (base), slot microSD, fotocamere posteriori da 16 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh.

Tutti i modelli avranno un lettore di impronte digitali sul retro (sotto il logo M) e lo stesso sistema operativo: Android 9 Pie in versione quasi stock. Molto probabile un leggero ritocco verso l’alto per i prezzi italiani, a causa della maggiore tassazione rispetto agli altri paesi europei.