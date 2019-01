MediaWorld, volantino RED Mania con tanti sconti

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia il nuovo volantino “RED Mania” con offerte su prodotti come smartphone, tablet pc, computer, televisori, gadget vari e tanto altro ancora. Tra gli smartphone inclusi in questo nuovo volantino che rimarrà valido sino al prossimo 6 di febbraio, si menzionano il Huawei P20 a 369 euro, il Samsung Galaxy S9 a 549 euro, il OnePlus 6T a 549 euro, il Huawei Mate 20 Lite a 299 euro e l’iPhone XR 128 GB a 899 euro.

Tra i tablet pc, invece, spicca il sempre ottimo Apple iPad 2018 128 GB con connettività 4G al prezzo di 499 euro. MediaWorld propone anche un’ampia offerta di computer Windows 10. In particolare, spicca il Surface Pro con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD al prezzo di 799 euro. Per chi ama giocare sul PC, la catena di elettronica suggerisce il modello MSI GP63 con GPU NVIDIA GeForce 1070 al prezzo di 1599 euro. Sempre in ottica gaming, la console PSP4 500 GB con 3 mesi di PlayStation Plus è venduta al prezzo di 279 euro. In alternativa, la Nintendo Switch è offerta a 299 euro.

MediaWorld, nel suo volantino “RED Mania“, non fa mancare nemmeno una ricca selezione di televisori di ultimissima generazione pensati per tutti coloro che vogliono godere della vera alta definizione in casa.

All’interno del volantino della catena di elettronica sono presenti anche diversi accessori per il mondo dei PC, indossabili come gli smartwatch, gadget vari e persino droni.

Le offerte sono valide sia online che nei punti vendita della catena di elettronica. Tutti gli acquisti sopra i 299 euro possono essere pagati in 10, 20 o 25 comode rate a tasso zero.