Samsung Galaxy S10 si prenotano anche su Amazon

Filippo Vendrame,

Samsung ha finalmente annunciato i tanto attesi Galaxy S10. Trattasi di smartphone Android di fascia premium declinati in tre versioni differenti che alzano ulteriormente l’asticella della qualità del settore. La casa coreana ha anche sottolineato di aver aperto da subito la possibilità di preordinare i suoi nuovi device all’interno del suo eShop. Contestualmente, anche Amazon ha iniziato ad offrire la possibilità ai suoi clienti di poter prenotare i nuovi Galaxy S10.

Anche attraverso Amazon chi prenoterà subito uno dei nuovi top di gamma Android di Samsung potrà ricevere in omaggio un paio di auricolari Galaxy Buds del valore di 149 euro. Si ricorda, inoltre, che le consegne inizieranno a partire dal prossimo 8 di marzo. Da evidenziare che chi prenoterà uno dei nuovi Galaxy S10 da Amazon potrà beneficiare dell’opzione “prenotazione al prezzo minimo garantito”. Se per qualche motivo il prezzo dovesse calare prima del debutto ufficiale, i clienti andranno a pagare il prezzo più basso e non quello della prenotazione. Visto quanto è accaduto negli anni precedenti è possibile che il prezzo possa anche calare leggermente permettendo di risparmiare qualche decina di euro.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S10, immagini degli smartphone

Galaxy S10 su Amazon

Samsung Galaxy S10e a 779 euro

Samsung Galaxy S10 128 GB a 929 euro

Samsung Galaxy S10 512 GB a 1179 euro

Samsung Galaxy S10+ 128 GB a 1029 euro

Samsung Galaxy S10+ 512 GB a 1279 euro

I nuovi Galaxy S10 su Amazon sono disponibili in più colori. Gli interessati, dunque, potranno prenotare lo smartphone con la coloraizone che più piace. I clienti Amazon iscritti al programma Prime potranno beneficiare del servizio di spedizione rapida per ricevere puntualmente al day one i Galaxy S10 prenotati.