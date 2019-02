Filippo Vendrame,

Sino al 3 marzo rimarrà valido il nuovo volantino “Gli Imperdibili” di MediaWorld. All’interno del volantino tante proposte su prodotti ad alto tasso di tecnologia come smartphone, computer, televisori, gadget e molto altro ancora. Tra gli smartphone, per esempio, spiccano l’iPhone XS 64 GB a 1129 euro, oppure il Huawei Mate 20 Pro a 1099 euro o il Samsung Galaxy Note 8 a 529 euro.

Tra i tablet pc più interessanti, invece, si evidenzia l’iPad 2018 128 GB WiFi proposto al prezzo di 399 euro. Se l’obiettivo è quello di acquistare un nuovo PC Windows 10, MediaWorld propone il notebook HP 15-da007nl con processore Intel Core i5 di ottava generazione al prezzo di 549 euro. In alternativa, l’ASUS S530FN-EJ084T con processore Intel Core i7 è proposto a 899 euro. Per gli amanti del gamig, la console PS4 500 GB con il gioco Minecraft è venduta in offerta a 289 euro. La Nintendo Switch, invece, è venduta a 299 euro.

Per gli appassionati di fotografia, MediaWorld propone la reflex CANON EOS 2000D 18-55 IS con borsa e SD a 399 euro. In alternativa, l’action cam GoPro HERO7 Silver è disponibile a 329 euro.

Tante anche le proposte nel mondo dei televisori per tutti coloro che hanno intenzione di trasformare il salotto in una piccola sala cinematografica.

Per esempio, lo Smart TV SAMSUNG UE50NU7400UXZT con dispaly da 50 pollici 4K è venduto dalla catena di elettronica al prezzo di 499 euro.

Nel volantino di MediaWorld non mancano poi accessori per il mondo dei computer, smartwatch, smartband, gadget vari e tantissimo altro ancora.

Tutte le offerte solo valide sia online che nei molteplici punti vendita della catena di elettronica sparsi sul territorio italiano.