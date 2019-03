Honor 20, schermo OLED e tre fotocamere posteriori?

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato l’ottimo Honor View 20, il produttore cinese dovrebbe svelare un altro smartphone di fascia alta. Si tratta del nuovo Honor 20, del quale sono apparse le presunte specifiche sul social network Weibo. Il successore dell’attuale Honor 10 potrebbe avere uno schermo OLED e tre fotocamere posteriori.

In base all’immagine della parte posteriore pubblicata online, Honor 20 avrà un design più simile a quello dei dispositivi Huawei. Il modulo fotografico di Honor 10 e Honor View 20 è posizionato in orizzontale, mentre per il nuovo smartphone verrà probabilmente utilizzato un layout verticale. Ciò è dovuto al numero maggiore di lenti e quindi allo spazio supplementare necessario. In pratica il modulo è ruotato di 90 gradi rispetto a quello del View 20 (visibile nella foto in evidenza) con l’aggiunta di una terza fotocamera. Il produttore dovrebbe scegliere sensori da 48, 20 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e tele con zoom lossless 3x.

La fonte ha anche indicato il punteggio attribuito dagli esperti di DxOMark Image Labs, ovvero 108. Ciò collocherebbe lo smartphone tra il Samsung Galaxy S10+ (109) e lo Xiaomi Mi 9 (107). Honor 20 dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel).

Si prevedono inoltre il processore Kirin 980, 6 o 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, lettore di impronte digitali in-display, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C e batteria da 3.650 mAh con supporto alla ricarica rapida (22,5 Watt). Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.

Honor 20 dovrebbe essere annunciato entro fine mese. Questi i possibili prezzi: 2.999 yuan (6GB+128GB), 3.399 yuan (8GB+128GB) e 3.799 yuan (8GB+256GB). Si tratta chiaramente di indiscrezioni, quindi è necessario attendere l’ufficialità da parte di Honor.