Alexa, Vevo e chiamate Skype in Italia

Filippo Vendrame,

Alexa porta Vevo e le chiamate Skype in Italia. Buone notizie dunque per tutti coloro che utilizzano l’assistente vocale di Amazon che si arricchisce di due funzionalità molto interessanti che ne migliorano le potenzialità d’uso. Le chiamate Skype arrivano quindi su Alexa in Italia e anche in Francia dopo essere state rese disponibili in altri Paesi. Questo significa che gli utenti potranno comunicare con i loro amici attraverso Skype utilizzando dei semplici comandi vocali.

Tutto quello che si dovrà fare è collegare il proprio account Skype ad Alexa per connettersi con centinaia di milioni di persone che già utilizzano la piattaforma di comunicazione di Microsoft. Sarà quindi possibile rimanere virtualmente in contatto con chiunque si desideri. Per avviare una chiamata con Skype attraverso Alexa basterà dare il comando vocale “Alexa, chiama Filippo su Skype”. Tutto, dunque, molto semplice, veloce e comodo. Entrando nel dettaglio della configurazione di Alexa per gestire Skype, i passi da seguire sono davvero pochi per essere pronti ad utilizzare la piattaforma di comunicazioni della casa di Redmond.

Innanzitutto, dall’app App Alexa oppure su alexa.amazon.it basterà selezionare Menu-> Impostazioni-> Comunicazioni. Successivamente, bisognerà selezionare il link per aggiungere un account Skype; una pagina di accesso apparirà nell’app. Gli utenti, a quel punto, dovranno accedere con le informazioni del loro account Skype per completare il collegamento dell’account Skype. Per poter usufruire della migliore esperienze di chiamata o video di Skype, è necessario avere la versione 8.34 o successive dell’app.

Le persone possono effettuare e ricevere chiamate Skype sui propri dispositivi Echo senza dover utilizzare le mani. La videochiamata Skype è supportata su Echo Show ed Echo Spot.

Per quanto riguarda Vevo, gli italiani hanno adesso accesso ad un ampio archivio di video musicali. Basterà dire semplicemente “Alexa, riproduci video musicali di Marco Mengoni” per iniziare a guardare i propri video musicali preferiti sullo schermo ad alta risoluzione.