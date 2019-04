PlayStation Plus, tornano le offerte di Rewards

Marco Locatelli,

A partire da oggi, lunedì 15 aprile, tutti gli abbonati PlayStation Plus potranno accedere a offerte esclusive attraverso la nuova edizione del programma PS Plus Rewards.

Il servizio, completamente rinnovato, si arricchisce di tante novità, con l’introduzione di contest e iniziative speciali dedicate agli utenti iscritti a PlayStation Plus. L’edizione 2019 offrirà inoltre agli abbonati numerosi vantaggi e sconti esclusivi, grazie ai prestigiosi partner coinvolti. E gli utenti di PS Plus Rewards, d’ora in poi, avranno anche la facoltà di esprimere periodicamente la propria opinione nel processo di selezione dei partner.

Per festeggiare la nuova edizione della piattaforma, Sony ha lanciato anche un concorso: a partire da oggi e fino al 30 aprile, infatti, sarà possibile vincere un viaggio per due persone a Madrid e due biglietti per la finale di UEFA Champions League, che si terrà il 1 giugno 2019 all’Estadio Metropolitano.

E le novità non finiscono qui: ogni abbonato a PS Plus che accederà a PS Plus Rewards si vedrà assegnato uno Status personale che cambierà in base del numero di attività che verranno svolte sul portale. Più si sarà attivi sulla piattaforma, maggiore sarà la possibilità di vincere premi esclusivi partecipando ai concorsi e si avrà, inoltre, il privilegio di poter godere delle offerte per un periodo di tempo più lungo.

Tutti coloro che accederanno alla piattaforma entro il 15 luglio 2019 riceveranno, inoltre, un bonus di benvenuto: biglietti del cinema con formula 2×1 sul sito www.stardust.it.

Per tutte le informazioni sul programma, sui partner e sulle offerte disponibili sulla piattaforma PS Plus Rewards, è possibile visitare il sito playstationplusrewards.it.

Di pochi giorni fa la notizia che gli utenti PlayStation Network potranno cambiare il loro ID Online, ovvero il nome con il quale i giocatori vengono visti dagli altri. La possibilità arriva diverso tempo dopo la richiesta (a gran voce) da parte degli utenti.