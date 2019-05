Gmail, su Android in arrivo Google Tasks

Marco Locatelli,

Continua a ricevere nuove funzioni e aggiornamenti il servizio di posta elettronica targato Google Gmail. Se l’integrazione con Google Tasks è infatti ormai una certezza da qualche tempo nella versione desktop della casella di posta di bigG, su Android arriverà solo prossimamente.

La novità non è stata annunciata ufficialmente e direttamente dal colosso di Mountain View, ma è stata scoperta all’interno dell’ultima versione dell’app di Gmail per Android, ovvero la versione 2019.04.14.246198419.

Scavando nel codice della più recente versione di Gmail per Android, infatti, si può trovare una stringa chiamata “Aggiungi alle attività” e che potrebbe essere proprio relativa al pulsante per la sincronizzazione di Google Tasks su Gmail per smartphone e tablet del robottino verde.

Sulla base di questo, è probabile che la generazione delle attività con Google Tasks su Gmail per Android potrebbe essere legata ad un pulsante richiamabile dal solito menu a tre punti in alto a destra. Da qui, l’utente potrà poi gestire tutte le attività giornaliere organizzandole come una sorta di elenco, con tanto di scadenze. Tutte le attività vengono ovviamente sincronizzate con tutti i dispositivi di uno stesso account Google .

Ricordiamo che, come abbiamo scritto un paio di mesi fa, il sito web di Google Tasks – praticamente inutilizzato – è stato cancellato da Google che vuole evidentemente continuare a supportare il servizio solo nella sua forma app su Android e iOS. Inoltre Google Taskspotrà continuare ad essere utilizzato sul web come parte integrante di Gmail o Calendar.

Google Tasks è un’applicazione che permette di memorizzare e gestire le attività grazie a dei promemoria, sincronizzabili su tutti i dispositivi Android con ovviamente lo stesso account Google.

È possibile che questa nuova feature verrà introdotta tramite uno dei prossimi aggiornamenti di Gmail per Android.