Unieuro lancia il Summer Black Friday

Filippo Vendrame,

Unieuro ha deciso di lanciare un “Black Friday” estivo. Sebbene non sia davvero la ricorrenza del Black Friday, la catena di elettronica ha voluto comunque lanciare una ghiotta opportunità per tutti i suoi clienti con un periodo ricco di sconti molto importanti. A partire da oggi e sino al prossimo 7 di luglio, sarà valido il nuovo volantino “Summer Black Friday” in cui spiccano davvero tante ghiotte opportunità.

Tra gli smartphone, per esempio, Unieuro sconta il Samsung Galaxy S10+ in versione con 12 GB di RAM e 1 TB di storage a 1.199 euro. Il Samsung Galaxy S10, invece, è disponibile a 799,90 euro. In alternativa, l’iPhone XR è proposto a 699 euro. Il Huawei P30 Lite potrà essere portato a casa al prezzo di 299,90 euro. Tra i tablet pc, invece, l’iPad 2018 256 GB WiFi è venduto a 599 euro. Se l’obiettivo è un nuovo computer, la catena di elettronica propone, per esempio, il Surface Go con 4 GB di RAM, 64 GB di SSD e tastiera a 399,99 euro. In alternativa, il notebook Aspire 5 con Core i5 e 8 GB di RAM è proposto a 549,99 euro.

Gli appassionati di gaming, invece, potranno apprezzare il budle composto dalla console PS4 1TB con tre giochi al prezzo di 279,99 euro. Tante anche le proposte per chi intende cambiare televisore e passare ad un nuovo modello di ultimissima generazione per trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Per gli amanti della fotografia, invece, la reflex Canon EOS 2000D è proposta a 369,99 euro. Il volantino Summer Black Friday continua anche con tanti gadget offerti a prezzi davvero interessanti. Per esempio, il Google Home Mini potrà essere acquistato al prezzo di 19,99 euro.

Non mancano poi sconti sugli indossabili, su prodotti per l’audio, su robot per le pulizie domestiche e su moltissimi altri device.