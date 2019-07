Campus Party, raddoppia la Job Factory

Filippo Vendrame,

Campus Party propone un ampio spazio dedicato ai mestieri del futuro. La terza edizione italiana della più grande esperienza di open innovation al mondo, offrirà una grande opportunità di incontro non convenzionale fra domanda e offerta di lavoro, volta a superare le modalità tradizionali di ricerca del personale. Tutti i campuseros, cioè i giovani che vivranno l’evento a 360 gradi campeggiando all’interno di una tenda, e i visitatori potranno scoprire le professioni più richieste attraverso eventi e appuntamenti che consentiranno di approfondire le nuove tendenze del mondo del lavoro.

Ma Campus Party è un’occasione anche per le aziende di individuare nuove figure professionali in grado di soddisfare le esigenze di competitività e innovazione. Infatti, all’evento ci sarà una grande partecipazioni di talenti cosa che rappresenterà la perfetta occasione per fare incontrare domanda ed offerta. La terza edizione italiana di Campus Party vede crescere la Job Factory, targata HRC Digital Generation, con l’introduzione di un’area “Skillz workout” dedicata a potenziare il profilo professionale. Complessivamente, rispetto allo scorso anno, la Job Factory disporrà del doppio dello spazio ed offrirà molte più opportunità di job matching, per un laboratorio full-time di formazione, orientamento e sperimentazione.

I partecipanti potranno approfittare anche di momenti di condivisione con manager, job vacancy, interventi di storytelling con testimonial aziendali, simulazioni di colloquio e soluzioni per presentare in maniera innovativa il proprio curriculum.

La Job Factory è strutturata in cinque aree di interesse: una Soft skills gym, un palco dedicato, un job wall per la proiezione delle posizioni ricercate dalle aziende, un’attività di team building per creare il cv di un vero e proprio Ninja ed una company area realizzata in una modalità innovativa che supera il concetto classico della Job Fair in cui saranno presenti Accenture, BNP Paribas, Carrefour, CESOP, Eni, Gi Group, illimity, Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza, società partecipata da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Italiaonline, Lottomatica, Procter & Gamble e TIM.

All’interno della Job Factory sarà pure possibile visionare i live job posting delle vacancy attive nelle aziende e la presentazione di progetti dedicati ai Millennials. Un luogo, dunque, dove poter potenziare il proprio profilo professionale, ricercare lavoro e affinare le competenze strategiche richieste dal mercato.

Il programma, tra le altre cose, prevede simulazioni di colloquio e consulenza sul bilancio delle competenze e su come revisionare il proprio CV. Ci saranno pure incontri individuali per approfondire opportunità di lavoro in relazione alle aspettative e alle potenzialità dei candidati, condividere consigli e informazioni sul tema del lavoro. Nel Job on stage si susseguiranno interventi dedicati allo storytelling dei trend professionali del futuro e dei profili più richiesti dal mercato del lavoro dalla viva voce di testimonial aziendali d’eccezione e Job talk tematici su topic di tendenza.

Informalità e divertimento sono le regole principali dell’High Five, l’attività che permette di abbattere la “barriera” tra manager e ragazzi per creare un momento di incontro fuori dagli schemi, sfidandosi in un gioco a squadre che ha l’obiettivo di mettere insieme i “super power” dei partecipanti per creare il Curriculum Vitae di un vero e proprio Ninja.

Job Factory, come partecipare

Per partecipare alle attività della Job Factory basterà iscriversi gratuitamente all’interno della pagina dedicata di Campus Party.

La terza edizione italiana della più grande esperienza di open innovation al mondo si terrà dal 24 al 27 luglio negli spazi di Fiera Milano Rho.

Disponibili in prevendita gratuita i biglietti “Abbonamento 4 giorni” (con accesso alle aree Arena ed Experience dal 24 al 27 luglio). Per vivere l’esperienza da “campusero” è possibile acquistare un biglietto a soli 30 euro (Abbonamento 4 giorni con pernottamento 4 notti in tenda in Area Village incluso e tenda in regalo al termine dell’evento).