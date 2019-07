Iliad Summer SIMBOX; le SIM si comprano al mare

Filippo Vendrame,

Iliad ha ufficializzato l’operazione “Summer SIMBOX“. L’operatore francese, ha fatto sapere che sino a settembre, le SIMBOX, cioè i distributori automatici di SIM, saranno dislocati presso 40 stabilimenti balneari lungo tutto lo Stivale da nord a sud. In questo modo, tutti coloro che si troveranno in vacanza o semplicemente a passare una giornata al mare, potranno acquistare facilmente una SIM di Iliad.

I SIMBOX, si ricorda, nascono proprio con l’obiettivo di facilitare l’acquisto delle SIM di Iliad. In pochi e semplici passaggi, gli utenti potranno disporre di una SIM già pronta all’uso. Ma le novità non si esauriscono qui, perché l’operatore ha fatto sapere che nel weekend, ai nuovi clienti sarà dato in regalo una Truth-shirt iliad: “la t-shirt che non ha paura di dire la verità”.

Per facilitare l’identificazione dei SIMBOX, Iliad ha predisposto una comoda cartina dove sono ben evidenziati. L’iniziativa, in realtà, non suona nuova. Già un po’ di tempo fa, era emersa la notizia che l’operatore aveva collocato alcuni SIMBOX presso un piccolo numero di stabilimenti balneari. Adesso, questa operazione pensata per garantire la presenza di Iliad in luoghi particolarmente frequentati per via delle ferie estive, è stata ufficializzata. Una mossa molto intelligente da un operatore che sta agendo sempre in maniera molto innovativa da quando ha debuttato in Italia.

Tutti coloro che acquisteranno una SIM con o senza portabilità, potranno scegliere tra le seguenti tariffe: Iliad Giga 50, Iliad Giga 40 e Iliad Voce. La prima propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet a 7,99 euro al mese. La secondo tariffa include chiamate illimitate, SMS Illimitati e 40 GB di dati a 6,99 euro. Infine, la terza tariffa include chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB di Internet a 4,99 euro al mese.

Il costo di attivazione, comprensivo della SIM, è di 9,99 euro una tantum. Le tariffe non prevedono vincoli di durata minima ed Iliad promette che non subiranno mai alcuna rimodulazione.