Intel svela 11 processori Ice Lake per notebook

Luca Colantuoni,

Dopo aver fornito alcune informazioni al Computex 2019 di Taipei, Intel ha svelato oggi i primi 11 processori Ice Lake di decima generazione per notebook. I modelli, che appartengono alle serie U e Y, si differenziano principalmente per le frequenze di clock e il TDP.

Tutti i processori sono basati sull’architettura Sonny Cove a 10 nanometri e integrano i controller Wi-Fi 6 (802.11ax) e Thunderbolt 3. Per distinguere i vari modelli è stato utilizzato un nuovo “processor number”. Accanto al nome Core i7, i5 o i3 sono presenti quattro cifre che indicano la generazione e la SKU, seguite dalla coppia Gx, dove x rappresenta il livello prestazionale della GPU. I processori con grafica Iris Plus sono identificabili con i suffissi G7 (64 unità di esecuzione) e G4 (48 unità di esecuzione), mentre per quelli con la precedente Intel UHD Graphics è stato scelto il suffisso G1 (32 unità di esecuzione).

Il top di gamma della serie U è il Core i7-1068G7 con quattro core/otto thread, frequenza massima di 4,1 GHz, GPU Iris Plus a 1,1 GHz e TDP di 28 Watt. Il top di gamma della serie Y è invece il Core i7-1060G7 con quattro core/otto thread, frequenza massima di 3,8 GHz, GPU Iris Plus a 1,1 GHz e TDP di 9/12 Watt.

Tra le nuove funzionalità ci sono Intel Deep Learning Boost (set di istruzioni dedicato alle reti neurali) e Intel Gaussian & Neural Accelerator (un engine dedicato ai carichi di lavoro in background). Entrambe le serie supportano memorie LPDDR4X a 3.733 MHz, mentre solo i processori Ice Lake-U sono compatibili con le memorie LPDDR4-3200. La GPU Iris Plus raggiunge invece 1 TFLOP e i 70 fps a 1080p in alcuni giochi. La nuova architettura Gen11 permette di collegare fino a tre display a risoluzione 5K/60Hz oppure 4K/120Hz e supporta la codifica/decodifica HEVC/VP9 a 4K/60fps o 8K/30fps.

I primi notebook con processori Ice Lake arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Alcuni erano stati mostrati al Computex 2019 di Taipei.