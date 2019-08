Galaxy Book S, processore Snapdragon e Windows 10

Luca Colantuoni,

Samsung ha presentato un altro interessante prodotto insieme ai Galaxy Note 10/10+. Si tratta del Galaxy Book S, un notebook con processore Snapdragon 8cx e sistema operativo Windows 10 che offre una perfetta combinazione tra prestazioni, autonomia e connettività.

Il Galaxy Book S possiede un telaio in alluminio anodizzato, materiale resistente e leggero allo stesso tempo (il peso è di appena 0,96 Kg). Il notebook ha uno schermo touch da 13,3 pollici con risoluzione full HD e utilizza il processore octa core Snapdragon 8cx che non richiede ventole per il raffreddamento. Quest’ultimo è una variante dello Snapdragon 855, quindi è stato realizzato con tecnologia di processo a 7 nanometri e integra un modem Snapdragon X24 LTE che permette di raggiungere i 2 Gbps in download. Samsung promette un incremento di prestazioni fino al 40% rispetto allo Snapdragon 850 del Galaxy Book 2 (non disponibile in Europa).

La dotazione hardware del Galaxy Book S comprende inoltre 8 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti una fotocamera HD 720p, il lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello, gli altoparlanti stereo AKG con supporto Dolby Atmos e la batteria da 43 Wh che offre un’autonomia fino a 23 ore di riproduzione video. La tastiera è retroilluminata con attivazione/disattivazione gestita dal sensore di luminosità.

Il sistema operativo è Windows 10 Home/Pro. Grazie all’app Microsoft Your Phone è possibile instaurare una connessione tra Galaxy Book S e Galaxy Note 10 che consente di accedere a foto, app e notifiche, e rispondere a chiamare e messaggi direttamente dal notebook. Il Galaxy Book S sarà disponibile nelle colorazioni Earthy Gold e Mercury Gray a partire dall’autunno. Il prezzo non è stato comunicato.