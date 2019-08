Motorola One Zoom, specifiche e possibile prezzo

Luca Colantuoni,

Oltre al One Action, Motorola dovrebbe annunciare un altro smartphone con sistema operativo Android One. Secondo un noto leaker si tratta del Motorola One Zoom, il modello di fascia media con quattro fotocamere posteriori, noto finora come One Pro. Il produttore statunitense potrebbe svelare il dispositivo all’IFA 2019 di Berlino.

Il Motorola One Zoom possiede un telaio in vetro (cover) e alluminio (frame). Lo schermo ha una diagonale di 6,2 pollici e una risoluzione full HD (2340×1080 pixel). Il rapporto di aspetto non è quindi 21:9 come per gli altri modelli della serie, ma un tradizionale 19.5:9. Cambia anche la posizione della fotocamera frontale. C’è infatti un notch a goccia, invece del foro nell’angolo superiore sinistro. Le differenze si notano maggiormente osservando la parte posteriore. Il modulo fotografico è piuttosto grande ed è formato da quattro fotocamere, alla cui sinistra c’è il flash dual LED.

Quella principale dovrebbe avere un sensore da 48 megapixel che, sfruttando la tecnologia Quad Pixel, permette di scattare foto nitide da 12 megapixel anche in condizioni di scarsa illuminazione. Lo smartphone potrebbe inoltre avere una fotocamera con obiettivo grandangolare e un teleobiettivo con zoom ibrido 5x (da cui il nome). Per la quarta fotocamera si prevede infine un sensore di profondità.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche un processore octa core Snapdragon 675 o Exynos 9609, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e lettore di impronte digitali di tipo capacitivo (sotto lo schermo AMOLED). Il sistema operativo sarà ovviamente Android 9 Pie in versione stock. Ciò significa che il One Zoom verrà aggiornato ad Android Q e R. Il prezzo dovrebbe essere 429,00 euro.