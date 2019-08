Huawei annuncia la EMUI 10

Luca Colantuoni,

Il sistema operativo HarmonyOS non è l’unica novità annunciata da Huawei durante la conferenza riservata agli sviluppatori. Il produttore cinese ha presentato anche la nuova EMUI 10 basata su Android 10 Q. La versione finale debutterà con la serie Mate 30.

Le prime novità della EMUI 10 riguardano le prestazioni. Huawei promette miglioramenti oltre il 20% per EROFS (Extendable Read-Only File System), oltre il 60% per GPU Turbo e oltre il 70% per Turbo Link. La nuova interfaccia offre l’interoperabilità multi-device, consentendo di effettuare una video chiamata a 1080p con altri dispositivi Huawei, connettere gli amici con gli speaker Huawei AI e usare lo smartphone per chiamare lo smart screen della famiglia. Il produttore cinese ha implementato inoltre una funzionalità simile a Samsung DeX che permette di spostare i file tra smartphone e computer.

La collaborazione multi-screen consente invece di comunicare con altri dispositivi, tra cui TV, smartwatch e droni. La EMUI 10 migliora anche l’esperienza d’uso con HiCar, l’alternativa ad Android Auto. L’utente può usare lo schermo del sistema di infotainment per accedere alla musica, alla navigazione e ad altri servizi sullo smartphone. Con lo smartphone è possibile controllare lo stato del veicolo, accendere l’aria condizionata e usare la fotocamera dell’auto per le video conferenze.

L’interfaccia è stata modificata per visualizzare i contenuti in maniera più chiara ed è stato aggiunto il tema scuro. La EMUI 10 beta sarà disponibile dall’8 settembre per la serie P30. Successivamente arriverà anche sulla serie Mate 20. Questi sono gli smartphone Huawei e Honor che riceveranno l’aggiornamento:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 10

Huawei Porsche Design Mate RS

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart (2019)

Huawei P Smart + (2019)

Huawei P Smart Z

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20 Lite

Honor View 20

Honor 10

Honor 10 Lite

Honor 8X