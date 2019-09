IFA 2019, le novità smart home di iotty

Filippo Vendrame,

Ad IFA 2019, iotty ha portato due nuovi prodotti in ambito smart home: un “Interruttore intelligente per tende e tapparelle” e una “Presa intelligente”. Entrando nei dettagli di questi due nuovi dispositivi, l’Interruttore Intelligente per tende e tapparelle di iotty è una nuova placca, realizzata in vetro temperato molto elegante, che permette sostanzialmente di gestire tapparelle, veneziane, scuri ed altro.

In particolare, per il mercato italiano, questa soluzione smart sarà disponibile nel formato standard per le scatole a muro 503 con tre tasti, di cui due dedicati rispettivamente ad alzare e abbassare le tapparelle, mentre il terzo da collegare all’illuminazione o ad altro carico, per esempio all’apertura del cancello di casa. Dal punto di vista squisitamente tecnico, questo prodotto per la domotica è pensato per offrire il massimo mediante la connessione wireless e l’app iotty dedicata, che permette di attivare tutte le automazioni della casa compatibili.

Sarà quindi possibile alzare e abbassare le tapparelle non solo in funzione di un singolo comando standard, ma anche impostando scenari personalizzati, in base all’ingresso e all’uscita di casa, alla fascia oraria e molto altro. Un’ultima importante novità legata a questo prodotto consiste in un blocco hardware che impedisce l’attivazione simultanea dei due tasti, così da evitare che il motore subisca un sovraccarico elettrico con conseguenti danni.

Il secondo prodotto smart che iotty ha portato ad IFA 2019 è una Presa intelligente. Trattasi di un dispositivo smart che permette di rendere più facile la gestione di un qualunque elettrodomestico o carico fino a 16A, oltre a garantire un notevole risparmio dei consumi, grazie alla modalità di accensione e spegnimento tramite tasto dedicato o via smartphone.

Esattamente come per gli altri prodotti iotty, anche la presa intelligente può essere soggetta a routine di automazione, molto utili sia per i privati che per le aziende, che possono tenere sotto controllo tutti i propri dispositivi collegati, programmando l’attivazione e lo spegnimento in funzione di determinati scenari.

Entrambi i prodotti, inoltre, sono gestibili anche tramite gli assistenti vocali Alexa, Assistente Google e i comandi rapidi di Siri.

L’Interruttore Intelligente per tende e tapparelle e la Presa Intelligente arriveranno sul mercato italiano nei primi mesi del 2020.