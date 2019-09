IFA 2019: Huawei Kirin 990 5G e nuovo P30 Pro

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato all’IFA 2019 di Berlino il nuovo processore di fascia alta Kirin 990 che verrà utilizzato per la serie Mate 30. Il SoC verrà offerto in due versioni, una con modem LTE e una con modem 5G. Il produttore cinese ha mostrato inoltre un “nuovo” P30 Pro con Android 10.

Huawei Kirin 990 Series

Huawei ha affermato durante la presentazione che il Kirin 990 5G è il primo SoC con modem 5G integrato. In realtà Samsung ha annunciato il nuovo Exynos 980 qualche giorno prima. Il chip, realizzato con processo produttivo a 7 nanometri con litografia EUV, è composto da due core ARM Cortex-A76 a 2,86 GHz, due core ARM Cortex-A76 a 2,36 GHz e quattro core ARM Cortex-A55 a 1,95 GHz, quindi la configurazione è 2+2+4. È presente inoltre una GPU ARM Mali-G76 a 16 core con frequenza di 700 MHz.

Il modem 5G supporta le reti NSA e SA con frequenze Sub-6GHz e raggiunge velocità massime di 2,3 Gbps in download e 1,25 Gbps in upload. Non è stato aggiunto il supporto per le reti mmWave, in quanto disponibili solo negli Stati Uniti (dove Huawei non vende smartphone). È possibile tuttavia combinare frequenze 5G e LTE per ottenere velocità di 3,3 Gbps e 1,3 Gbps, rispettivamente. Il SoC integra inoltre una nuova NPU (Neural Processing Unit) con tre core (due Big per massime prestazioni e uno Small per bassi consumi).

Nuovo anche il processore d’immagine (ISP 5.0) che utilizza tecnologie di riduzione del rumore per foto e video simili a quelle offerte dalle DSLR. Il Kirin 990 5G supporta infine memorie LPDDR4X e UFS 3.0. Il Kirin 990 integra invece un modem LTE e una NPU dual core. La CPU ha sempre una configurazione 2+2+4, ma due core ARM Cortex-A76 funzionano a 2,09 GHz, mentre i due core ARM Cortex-A55 funzionano a 1,86 GHz. I primi smartphone con i nuovi processori saranno il Mate X e quelli della serie Mate 30 che verranno annunciati il 19 settembre a Monaco di Baviera.

Nuovo Huawei P30 Pro



Il P30 Pro ha finora ottenuto un grande successo di vendite (16,5 milioni di unità in sei mesi). Huawei ha quindi mostrato a Berlino una versione rinnovata esteticamente con una cover posteriore a due tonalità (opaca e lucida). I colori sono Misty Blue e Misty Lavender. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia EMUI 10, della quale sono state svelate alcune funzionalità. Il nuovo modello sarà disponibile dal 20 settembre. Il prezzo è ignoto.