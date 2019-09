iPad Pro, Apple sconta le versioni da 1 TB

Filippo Vendrame,

L’evento in cui Apple ha annunciato i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro ha fatto passare in sordina una piccola ma gradita novità per chi stava pensando di acquistare l’iPad Pro di terza generazione. Cupertino, infatti, ha deciso di tagliare sensibilmente il prezzo di listino delle versioni con 1 TB di memoria di storage. Sicuramente non si tratta delle versioni più gettonate del tablet pc di punta della società ma per chi ha bisogno di molto spazio, sicuramente trattasi di un fatto molto positivo.

Recandosi all’interno dell’Apple Store ufficiale e per precisione nella sezione dedicata all’iPad Pro di terza generazione, consultando i listini ufficiale si scopre che l’iPad Pro da 11 pollici WiFi in versione 1 TB costa, adesso, 1509 euro. La variante con modem 4G LTE costa, invece, 1679 euro. Prima della revisione del listino, questi modelli costavano, rispettivamente, 1729 euro e 1899 euro.

Il taglio di prezzo vale, ovviamente, anche per l’iPad Pro da 12,9 pollici. In questo caso, la variante 1TB solo WiFi può essere acquistata al prezzo di 1729 euro, mentre la variante con modem 4G LTE costa, adesso, 1899 euro.

In precedenza, il listino recitava, rispettivamente, 1949 euro e 2119 euro. Calcolatrice alla mano, si tratta di un risparmio consistente che supera i 200 euro. Le cifre in gioco sono sempre molto alte ma, adesso, sicuramente meno “impressionanti” soprattutto se si parla del modello da 11 pollici solo WiFi.

L’iPad Pro di terza generazione è un ottimo tablet pc che può sostituirsi quasi ad un piccolo PC in virtù di un hardware estremamente performante. E’ ottimo per l’editing di contenuti multimediali e per la stesura di documenti, soprattutto se abbinato ad una tastiera esterna.