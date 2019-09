iPhone 11 e iPhone 11 Pro: 4 GB di RAM per tutti

Marco Grigis,

I nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max potrebbero tutti essere dotati di RAM da 4 GB. È quanto emerge dall’apparizione online di alcuni benchmark: al contrario di quanto riportato negli scorsi giorni, pare che i modelli high-end degli smartphone di Apple non includano 6 GB di RAM. Questo, tuttavia, non sembra inficiarne le performance: i punteggi ottenuti in Geekbench risultano infatti molto elevati.

Il test in questione è stato condotto con Geekbench 4 e i risultati sono accessibili da chiunque online. Lo strumento mostra i punteggi per le performance di tre modelli diversi di iPhone – iPhone12.1, iPhone 12.3 e iPhone 12.5 – tutti equipaggiati con un processore A13 con lo stesso clock a 2.66 GHz. Ancora, i dispositivi presentano il medesimo quantitativo di RAM, pari a 4 GB.

Così come già accennato, qualche giorno fa dei primi benchmark – forse eseguiti su prototipi – avevano suggerito la presenta di 6 GB di RAM per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, valore invece smentito da questa ultima tornata di testing. Come consuetudine, Apple non rivela nel dettaglio il quantitativo di memoria volatile installata sui suoi dispositivi mobile.

Così come già accennato, nonostante i 4 GB di RAM, la performance rimane molto elevata. iPhone 11 vede 12.921 punti nel test multicore e 5.453 in quello singolo, iPhone 11 Pro raggiunge rispettivamente i 13.874 e 5.469 punti, mentre iPhone Pro Max un punteggio di 13.793 e 5.480. Tutti gli smartphone sono stati testati con quella che appare essere la Golden Master di iOS.

Al momento, non è dato sapere se i risultati ottenuti provengano da dispositivi destinati agli utenti finali o, ancora, sempre da prototipi. In ogni caso, l’attesa per una verifica definitiva non è lontana nel tempo: gli smartphone arriveranno infatti nelle mani dei consumatori a partire da venerdì 20 settembre.

Galleria di immagini: iPhone 11, le immagini

Galleria di immagini: iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, le immagini