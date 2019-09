iPhone 11 e iPhone 11 Pro: batterie più capienti

Marco Grigis,

I nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, presentati la scorsa settimana da Apple e dal 20 settembre in arrivo nelle mani dei consumatori, incorporano delle batterie più capienti rispetto alle precedenti generazioni. È quanto rivelano alcuni documenti depositati in Cina, per l’autorizzazione alla vendita dei device, ricchi di informazioni sui nuovi smartphone. Oltre a un’autonomia generosa, questa documentazione conferma la presenza di 4 GB di RAM anche per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Nella giornata di ieri, Apple ha depositato tutta la documentazione necessaria per la vendita di iPhone 11 e iPhone 11 Pro in Cina, presso l’agenzia statale TENAA. A differenza di altri istituti di regolamentazione internazionali, in questo caso il gruppo di Cupertino ha dovuto rivelare nel dettaglio tutte le caratteristiche degli smartphone, compresi i quantitativi di RAM: un’informazione, quest’ultima, che Apple solitamente non rivela in modo pubblico.

Dai documenti emerge la presenza di una batteria da 3.110 mAh in iPhone 11, quindi più capiente dei 2.942, mentre in iPhone 11 Pro la componente è di 3.046 mAh rispetto ai 2.658 di iPhone XS. iPhone Pro Max, infine, vede una batteria da 3.969 mAh, contro i 3.174 mAh di iPhone XS Max. A seconda del modello, di conseguenza, l’autonomia aggiuntiva potrebbe essere anche del 20-25%. Si tratta di un miglioramento importante, che dovrebbe finalmente rispondere alle esigenze degli utenti, in passato non troppo entusiasti dell’autonomia degli smartphone targati mela morsicata. Fatto non da poco, anche il processore A13 influirà enormemente sul consumo energetico, poiché prodotto con una litografia a 7 nanometri capace di ridurre in modo sensibile la necessità di energia per il suo funzionamento.

Così come già accennato in apertura, infine, viene smentita ufficialmente la presenza di 6 GB di RAM sui modelli high-end della linea: anche iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, infatti, incorporano 4 GB di RAM come il modello base iPhone 11.