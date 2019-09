YouTube in TV, banner grandi metà schermo

Marco Locatelli,

La pubblicità conquista prepotentemente anche l’app di YouTube per smart TV. Google ha infatti annunciato tramite il suo blog ADS che prossimamente le inserzioni distribuite sul Tubo appariranno in maniera più evidente e marcata, con buona pace per chi non ha mai digerito la presenza di réclame su YouTube.

La novità in questione ha un nome: YouTube Masthead, ed è un nuovo banner dalle dimensioni importanti, che andrà ad occupare praticamente metà della pagina principale di YouTube sulla TV. Lo spazio avvierà in automatico il contenuto pubblicitario dopo pochissimi secondi.

Una soluzione evidentemente studiata ad hoc da Google per ottimizzare al meglio gli incassi derivanti dalle pubblicità video presenti all’interno della sua piattaforma, anche su terminali diversi da computer e smartphone. Infatti sono ormai sempre di più gli utenti che guardano i contenuti di YouTube dalla propria smart tv.

Secondo un recente esperimento condotto con Media Science – scrive Google sul blog -, gli annunci di YouTube sugli schermi TV generano un aumento del 10% in più rispetto agli annunci sulla TV tradizionale. Questo è solo un esempio del nostro impegno a sviluppare l’esperienza dello schermo TV più efficace per gli inserzionisti. Siamo entusiasti di annunciare altre novità in arrivo sullo schermo TV all’inizio del prossimo anno.

Per restare in tema YouTube, in questi giorni sono davvero molte le novità: Google sta sviluppando una nuova funzione chiamata “scheda profilo” grazie alla quale gli autori dei contenuti YouTube potranno analizzare i commenti ai loro video e dare una valutazione agli utenti che li hanno scritti; nuova feature riguarda invece i risultati di ricerca Google, dove l’utente d’ora in poi potrà vedere collegamenti diretti ai momenti chiave di un video e non solo il contenuto intero.