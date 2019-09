macOS Catalina potrebbe arrivare il 4 ottobre

Marco Grigis,

macOS Catalina, il nuovo sistema operativo per Mac annunciato da Apple nel corso dell’ultima WWDC, potrebbe essere disponibile a partire dal 4 ottobre. Non vi sono al momento conferme da parte dell’azienda di Cupertino, tuttavia dei dettagli interessanti sono apparsi sulla versione danese del sito dell’azienda, nella sezione dedicata all’imminente upgrade.

Come già ampiamente noto, Apple ha già predisposto da tempo sul proprio sito delle pagine dedicate a tutte le novità di macOS Catalina. Fra queste, figura anche una sezione dedicata ad Apple Arcade, il nuovo servizio di gaming in abbonamento, proposto dal gruppo a 4.99 euro mensili. Apple Arcade è già disponibile su iOS, iPadOS e tvOS, mentre lo sbarco su laptop e desktop sarà ovviamente concomitante con la disponibilità di macOS Catalina.

Nella versione danese della sezione dedicata proprio ad Apple Arcade, è riportato un riferimento al 4 ottobre per l’apertura del servizio anche agli utenti Mac. Se la data dovesse essere confermata, è quindi possibile che lo stesso macOS Catalina venga rilasciato nello stesso giorno.

Vi sono però dei dettagli, così come correttamente sottolinea MacRumors, che potrebbero invece suggerire un errore da parte di Apple. Innanzitutto, Apple tende a rendere disponibili gli aggiornamenti software il martedì, mentre il 4 ottobre è un venerdì. Inoltre, le nuove versioni di macOS vengono normalmente rese disponibili in concomitanza con il classico evento di ottobre relativo ai nuovi Mac e ai rinnovati iPad Pro, keynote che pare forse improbabile per il 4 ottobre. Il gruppo di Cupertino non ha ancora inoltrato alcun invito per la stampa, i tempi appaiono quindi assai ristretti per un lancio la prossima settimana. Non resta che attendere, di conseguenza, un’eventuale comunicazione ufficiale dalle parti di Apple Park.