Apple: iPad Pro “3D” e nuovi MacBook nel 2020

Marco Grigis,

Novità in arrivo per Apple, pronta a rinnovare nei prossimi mesi gran parte delle sue linee di punta. È quanto sottolinea Ming-Chi Kuo, analista solitamente molto affidabile sul conto della mela morsicata, in una nota ottenuta da MacRumors. Secondo l’esperto, la società di Cupertino sarebbe al lavoro su un iPad Pro con fotocamere 3D, da lanciare nei primi mesi del 2020, così come su nuovi MacBook con tastiera dal meccanismo “scissor”. Al momento, non giungono precise conferme dalle parti di Cupertino.

Partendo proprio dalla linea dei MacBook, Kuo spiega come Apple sia interessata ad abbandonare completamente il meccanismo a farfalla per le tastiere, causa di molteplici grattacapi negli ultimi anni. Il gruppo di Cupertino avrebbe modificato e reso migliore il vecchio sistema “a forbici” e il primo modello che potrebbe incorporare i nuovi tasti è l’imminente MacBook Pro da 16 pollici, forse in arrivo già questo mese. Dopo il lancio di questo MacBook, la società potrebbe presentare nel 2020 dei nuovi MacBook base – eredi dell’edizione senza ventole del 2015 – dotati della stessa tecnologia.

Non è però tutto, poiché Ming-Chi Kuo prevede anche l’introduzione di nuovi iPad Pro con fotocamere 3D, entro il primo quarto del 2020. La tempistica appare insolita, poiché i nuovi modelli di iPad Pro vengono solitamente presentati tra ottobre e novembre – proprio in concomitanza con i nuovi Mac – ma non si esclude che il gruppo di Cupertino possa aver modificato le proprie strategie. In ogni caso, il tablet professionale potrebbe vedere in dotazione una fotocamera di tipo “time-of-flight”, capace di effettuare delle scansioni tridimensionali degli ambienti.

Infine, l’analista conferma le indiscrezioni già emerse su iPhone SE 2: sempre a inizio 2020 il gruppo di Cupertino lancerà il nuovo modello, dall’estetica simile a iPhone 8 ma dalla potenza assicurata da un nuovo processore della famiglia A13.