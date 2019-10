Intel Kaby Lake-G, fine della produzione

Luca Colantuoni,

Circa due anni fa, Intel aveva annunciato l’avvio di una partnership con AMD per lo sviluppo di processori “ibridi” composti da una CPU Kaby Lake e una GPU Radeon RX Vega M. L’azienda di Santa Clara ha ora comunicato che i chip Kaby Lake-G non verranno più prodotti, per cui le consegne termineranno a luglio 2020.

I processori Kaby Lake-G erano stati sviluppati per i gaming laptop. L’obiettivo della strana alleanza tra Intel e AMD era ostacolare il dominio di NVIDIA nel settore. Sullo stesso package ci sono la CPU Intel Core H di ottava generazione (quattro core/otto thread), la GPU AMD Radeon RX Vega M (20 o 24 compute unit) e la memoria HBM2 da 4 GB. GPU e memoria sono collegati da un Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB), mentre il collegamento tra GPU e CPU avviene tramite PCIe x8 3.0. I modelli attualmente disponibili sono cinque: Core i5-8305G, Core i7-8705G, Core i7-8706G, Core i7-8709G e Core i7-8809G.

Intel ha comunicato che gli OEM possono ordinare i processori fino al 31 gennaio 2020, mentre le consegne termineranno il 31 luglio 2020. Il chipmkaer californiano ha deciso di interrompere la distribuzione in quanto “la domanda di mercato si è spostata verso altri prodotti”. Infatti i successivi processori Whiskey Lake-U e Coffee Lake-H sono spesso abbinati alle GPU NVIDIA. Le recenti CPU Ice Lake integrano una migliore GPU, quindi i produttori di notebook non cercano più i processori Kaby Lake-G.

La stessa Intel ha pianificato il lancio di GPU discrete per gaming laptop basate sulla nuova architettura Xe che debutterà nel 2020. Si prevede quindi un interessante duello con AMD e NVIDIA.