Nokia 8.2 5G con processore Snapdragon 735?

Luca Colantuoni,

Gli attuali smartphone con modem 5G sono tutti di fascia alta, quindi hanno prezzi piuttosto elevati. Qualcomm aveva comunicato che i prossimi processori Snapdragon della serie 7 supporteranno le reti di nuova generazione. Uno di essi dovrebbe essere lo Snapdragon 735 che troverà probabilmente posto nel Nokia 8.2 5G.

Attualmente il modem 5G di Qualcomm viene abbinato unicamente al processore Snapdragon 855. L’arrivo dei nuovi chip serie 7 contribuirà ad una maggiore diffusione dei dispositivi compatibili con le reti 5G. Lo Snapdragon 735, realizzato con tecnologia di processo a 7 nanometri, potrebbe debuttare entro fine anno. Il lancio del Nokia 8.2 5G è invece previsto nel mese di febbraio, quasi certamente al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, insieme alla versione LTE che dovrebbe invece integrare il “vecchio” Snapdragon 730.

Lo smartphone avrà sicuramente un PureDisplay con supporto HDR10, come l’attuale Nokia 8.1, ma forse non ci sarà il notch. HMD Global avrebbe infatti scelto un design “all-screen” con fotocamera frontale pop-up da 32 megapixel. Una delle quattro fotocamere posteriori, racchiuse in un modulo di forma circolare (simile a quello dei Nokia 7.2/6.2), dovrebbe avere un sensore da 64 megapixel.

Sono previste tre versioni con 4/6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage. Nessun smartphone presente nel catalogo del produttore finlandese ha 8 GB di RAM, quindi sarebbe una novità assoluta (se confermata). Considerato il possibile annuncio a Barcellona non ci sono dubbi sul sistema operativo installato: Android 10 in versione stock. Anche il Nokia 8.2 sarà uno smartphone Android One, per cui verranno garantite due major release (Android R e S) e patch di sicurezza per tre anni.