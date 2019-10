Alexa userà le luci intelligenti per svegliarvi

Matteo Tontini,

Svegliarsi la mattina non è mai facile, soprattutto adesso che il freddo inizia ad alzare la voce e starsene sotto le coperte è più che mai invitante. Amazon ha così pensato di rendere Alexa una sveglia ancora più funzionale grazie alla possibilità di impostare delle luci di accompagno agli effetti sonori.

Non è tutto, chiaramente: grazie a un trio di opzioni (comprendente quella sopraccitata), Alexa potrà presto regolare gradualmente le luci intelligenti di un’abitazione affinché si adattino alle abitudini quotidiane dell’utente. Per esempio, oltre alla sveglia “con luci”, sarà possibile impostare dei timer alle illuminazioni di casa nel caso in cui si desideri che queste si abbassino automaticamente con l’arrivo della sera. Nel caso in cui si volesse che Alexa cambi l’illuminazione come parte di un’azione più ampia, sarà invece possibile impostare che le luci diventino più forti o si abbassino in combinazione ad altre attività: per esempio, si potrebbe far sì che, al mattino, lo smar speaker illustri all’utente le notizie quotidiane mentre accende le luci, in modo tale da svegliarlo.

Le nuove funzionalità saranno disponibili per gli utenti americani già da questa settimana, ma non è chiaro quando raggiungeranno anche in Italia. Questo tipo di funzione non è nuovo alle lampadine intelligenti: l’app Philips Hue può infatti contare su caratteristiche simili già da un po’ di tempo. Tuttavia è una novità per quanto riguarda gli assistenti domestici ed è molto più semplice di ripetere ogni volta gli stessi comandi per svolgere un’attività. Nel frattempo, Alexa ha festeggiato il suo primo compleanno in Italia e, per l’occasione, Amazon ha fornito un po’ di numeri inerenti all’utilizzo dell’assistente vocale (e ha evidenziato come gli italiani abbiano accolto positivamente il dispositivo sin da subito).