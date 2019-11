Black Friday Apple: fino a 200 euro in gift card

Marco Grigis,

Apple annuncia le sue promozioni per il Black Friday e, come accade da qualche anno a questa parte, non vi saranno sconti sul prezzo dei dispositivi bensì delle gift card in omaggio. È lo stesso gruppo di Cupertino ad averlo confermato, con una nuova pagina dedicata al Natale apparsa sul suo sito ufficiale.

Come già accennato, anche quest’anno Apple non proporrà degli sconti specifici per il Black Friday, bensì abbinerà delle gift card di vario valore all’acquisto di un dispositivo targato mela morsicata, quest’ultimo proposto a prezzo pieno. La promozione vale dal 29 novembre al 2 dicembre e riguarderà alcuni “prodotti selezionati”, che verranno presentati all’interno di Apple Store.

Al momento non è dato sapere quali prodotti verranno inclusi nell’iniziativa, né le quote delle gift card abbinate. È però stato reso pubblico il valore massimo del buono, pari a 200 euro, forse relativo all’acquisto di prodotti molto costosi come gli iPhone 11 Pro Max e l’ultimo MacBook Pro da 16 pollici. Naturalmente, rimane attiva la recente promozione dedicata ad Apple TV+: con l’acquisto di un dispositivo targato mela morsicata, infatti, si ha diritto a un anno di visione gratuita.

L’iniziativa è adatta per coloro che, oltre a un nuovo dispositivo, necessitano anche di acquistare contenuti software o accessori, il cui costo può essere quindi compensato grazie all’utilizzo della gift card ricevuta in omaggio. Per chi fosse invece alla ricerca di uno smartphone, un tablet oppure un Mac in sconto, altri rivenditori potrebbero proporre delle offerte più allettanti. Contestualmente, Apple ha aperto una pagina di presentazione di tutti i suoi prodotti per agevolare le compere natalizie, con un focus sulle loro caratteristiche di punta e, per alcuni modelli, anche la possibilità di approfittare dell’incisione laser gratuita.