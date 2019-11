Apple: le gift card omaggio fino al 2 dicembre

Marco Grigis,

Anche Apple si lancia in una tornata di offerte promozionali in vista del Natale. Così come annunciato già qualche giorno fa, la società di Cupertino ha deciso di partecipare sia al Black Friday che al Cyber Monday, con una tornata di promozioni partita questa mattina e pronta a protrarsi fino al 2 dicembre. Come consuetudine da qualche anno a questa parte, però, il gruppo di Cupertino ha deciso di non offrire dei dispositivi in sconto, bensì di proporre la loro vendita a prezzo pieno, abbinata però a delle gift card di vario valore.

Così come accaduto in Australia, la prima nazione che ieri ha potuto approfittare dell’iniziativa targata mela morsicata, anche per l’Italia il valore massimo delle gift card è di 200 euro. Apple ha deciso di offrire questi buoni su alcuni dei suo prodotti di punta, tuttavia dalla tornata di vendite natalizie rimangono esclusi alcuni dei device più recenti del gruppo, come il MacBook Pro da 16 pollici oppure gli ultimi rappresentanti della linea iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Ecco come si compone il listino promozionale di Cupertino per gli utenti dello Stivale:

Gift card da 200 euro : iMac Pro, iMac, MacBook Pro 13;

: iMac Pro, iMac, MacBook Pro 13; Gift Card da 100 euro : MacBook Air e iPad Pro;

: MacBook Air e iPad Pro; Gift Card da 50 euro : iPad Air, iPad Mini, iPhone 8 e iPhone XR;

: iPad Air, iPad Mini, iPhone 8 e iPhone XR; Gift Card da 25 euro: AirPods classiche, AirPods Classiche con caricatore wireless, Apple Watch Series 3, Apple TV HD e Apple TV 4K.

All’interno dell’iniziativa sono presenti anche diversi accessori della linea Beats, società specializzata nella produzione di cuffie e speaker acquisita qualche anno fa dal gruppo di Cupertino. Tra le offerte più interessanti si segnalano le cuffie Beats Solo3 Wireless abbinate a un buono di 50 euro e le Beats Studio3 Wireless con una gift card da 100 euro. Per quanto riguarda i dispositivi targati mela morsicata, molti partecipano all’iniziativa connessa ad Apple TV+, per un anno di visione gratuita incluso nel prezzo d’acquisto.