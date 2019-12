Samsung Galaxy A91, design e possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Continuano a circolare indiscrezioni sui prossimi smartphone Samsung della serie Galaxy A. Stavolta è il turno del Galaxy A91, che in alcuni mercato potrebbe essere venduto come Galaxy S10 Lite. Il noto leaker Steve Hemmerstoffer ha svelato, in collaborazione con il sito 91mobiles.com, i render dello smartphone ricavati dai disegni CAD.

I render del Galaxy A91 conferma l’obiettivo di Samsung, ovvero uniformare il design tra le serie Galaxy A, Galaxy S e Galaxy Note. Si può notare infatti il foro centrale nella parte superiore dello schermo, come nei Galaxy Note 10/10+ e come previsto per i Galaxy S11. Anche il modulo fotografico posteriore è simile a quello della serie Galaxy S11. Non è chiaro però se verranno utilizzate tre o quattro fotocamere. Sembra invece certa la presenza di un teleobiettivo a periscopio, identificato dall’apertura di forma rettangolare, con zoom ottico 5x.

In base alle ultime indiscrezioni, il Galaxy A91 dovrebbe avere fotocamere posteriori con sensori da 48, 12 e 5 megapixel, mentre per quella frontale si prevede una risoluzione di 32 megapixel. Lo schermo Super AMOLED potrebbe avere una diagonale di 6,7 pollici e una risoluzione full HD+. La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprendere il processore octa core Snapdragon 855, 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Altre possibili specifiche sono: moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display (ottico) e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 45 Watt. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Samsung ha organizzato per il 12 dicembre un evento in Vietnam riservato alla nuova serie Galaxy A (2020). Non è noto tuttavia se il Galaxy A91 sarà uno dei protagonisti, insieme ai Galaxy A71 e A51.

Se così fosse, il sistema operativo sarà sicuramente Android 9 Pie, mentre Android 10 verrà installato sui modelli che arriveranno in Europa dopo il lancio dei Galaxy S11.