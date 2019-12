Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, design e specifiche

Luca Colantuoni,

Samsung non annuncerà i Galaxy S11 prima di febbraio. Il produttore coreano presenterà tuttavia i nuovi Galaxy A (2020) durante un evento organizzato in Vietnam per il 12 dicembre e soprattutto i Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, dei quali sono stati pubblicati i render che svelano il possibile design.

Se l’estetica verrà confermata, gli utenti potrebbero avere qualche difficoltà nel distinguere i due smartphone osservando solo la parte frontale. Come si può vedere nell’immagine, entrambi dovrebbero avere uno schermo Infinity-O con un foro al centro della parte superiore. Si prevede quindi lo stesso design dei Galaxy Note 10/10+ e dei Galaxy S11. Tale scelta era prevedibile per il Galaxy Note 10 Lite, mentre per il Galaxy S10 Lite rappresenta una sorpresa, visto che gli altri Galaxy S10 hanno un foro (o due) nell’angolo superiore destro.

Sebbene i render non siano affidabili al 100% si può notare lo spessore piuttosto ridotto dei due smartphone. Nonostante ciò si prevede una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 Watt. Lo schermo Super AMOLED dovrebbe avere una diagonale di 6,7 pollici, mentre la fotocamera frontale dovrebbe avere un sensore da 32 megapixel. Non ci sono immagini della parte posteriore, ma si ipotizza la presenza di almeno tre fotocamere all’interno di un modulo rettangolare per il Galaxy S10 Lite e quadrato per il Galaxy Note 10 Lite.

Le principali differenze (visibili all’esterno) tra i due dispositivi dovrebbero essere l’alloggiamento della stilo S Pen e il jack audio da 3,5 millimetri nel Galaxy Note 10 Lite. In base alle ultimi indiscrezioni. il Galaxy S10 Lite dovrebbe integrare il processore Snapdragon 855, 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre per il Galaxy Note 10 Lite si prevedono il processore Exynos 9810, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Secondo il sito 91mobiles.com, i due smartphone dovevano essere annunciati entro fine mese in India, ma Samsung ha posticipato il lancio a metà gennaio. Possibile l’utilizzo dei nomi Galaxy A91 e A81, invece di Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite.