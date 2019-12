iPad, Apple Watch e AirPods: device del decennio

Marco Grigis,

Apple ha contribuito a definire l’ultimo decennio con tre prodotti innovativi: iPad, Apple Watch e gli auricolari AirPods. È quanto sostiene il TIME, nell’annunciare la sua lista dei dieci dispositivi che più hanno cambiato l’universo tecnologico nell’ultimo decennio. Un successo per il gruppo di Cupertino, considerando come la concorrenza in questa classifica si riveli particolarmente aggressiva.

Non è la prima volta che Apple finisce in una simile classifica. iPhone, ad esempio, è stato universalmente giudicato il dispositivo del precedente decennio: lanciato nel 2007, ha infatti completamente rivoluzionato tutto il mercato. Le soddisfazioni per il gruppo di Cupertino, tuttavia, non sono mancate nemmeno nel corso di questo decennio: ben tre sono i dispositivi che hanno reso la mela morsicata ancora ai vertici della lista del TIME.

Il primo prodotto incluso in questo singolare riconoscimento è iPad: il tablet, introdotto nel 2010 da Steve Jobs, ha rivoluzionato l’intera categoria, ereditando l’esperienza touchscreen e intuitiva di iPhone. Negli anni vi sono state diverse evoluzioni, fino al recente lancio dei potentissimi iPad Pro. Segue quindi Apple Watch, l’orologio intelligente del gruppo sempre più amato dall’utenza, tanto da divenire primo in assoluto nella categoria dei wearable. Tra le tante innovazioni, l’introduzione delle connessioni cellulari con la Series 4. Ben più recenti sono le cuffie AirPods, declinate anche nell’ultima versione delle AirPods Pro, divenute in poco tempo un vero e proprio status symbol.

Tra i prodotti della concorrenza presenti in lista, si citano la Tesla Model S, il Raspberry PI, il dongle Chromecast di Google, il drone DJI Phantom, i dispositivi della linea Amazon Echo, la console portatile Nintendo Switch e l’Xbox Adaptive Controller. Di tutto l’elenco, il gruppo di Apple Park è l’unica azienda a raggiungere il traguardo di un piazzamento multiplo, con più prodotti all’interno della stessa classifica.