Oppo Reno3 5G, prime immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Oppo ha confermato che l’annuncio della nuova serie è prevista per il 26 dicembre. Il produttore ha già fornito alcune informazioni sui due smartphone, ma ora è possibile vedere l’aspetto reale del Reno3 5G, grazie alle immagini pubblicate sul social network Weibo.

Il Reno3 5G visibile nelle foto possiede una cover in vetro con sfumature cromatiche simili a quelle del Redmi K20 Pro (colore blu), venduto in Italia coma Xiaomi Mi 9T Pro. Altre caratteristiche e soprattutto la pagina delle informazioni confermano che si tratta proprio dello smartphone Oppo, ma sul sito ufficiale non è presente quella particolare colorazione. Lo schermo AMOLED (flat) dovrebbe avere una diagonale di 6,4 pollici e una risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel). Nella parte superiore è visibile il notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel.

La versione nelle foto integra 8 GB di RAM e 128 GB di storage. È tuttavia prevista una seconda configurazione con 12 GB di RAM e 128 GB di storage. Il modulo fotografico posteriore, disposto in verticale nell’angolo superiore sinistro, include quattro lenti. Oppo dovrebbe scegliere sensori da 64, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro). Il processore sarà sicuramente il recente Dimensity 1000 di MediaTek con modem 5G integrato.

Il sistema operativo è ColorOS 7 basato su Android 10. Il Reno3 Pro 5G dovrebbe invece avere uno schermo AMOLED da 6,5 pollici, processore octa core Snapdragon 765G, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale in-display da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 48, 13, 8 e 2 megapixel (standard, teleobiettivo, ultra grandangolare e profondità).

Le rimanti specifiche sono le stesse per i due modelli: connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA con supporto dual SIM, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, audio Dolby Atmos, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 4.025 mAh supporta la ricarica rapida da 30 Watt.