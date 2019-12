Realme X50 5G, due fotocamere frontali e modem 5G

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha pianificato il lancio del suo primo smartphone compatibile con le reti di nuova generazione. Si tratta del Realme X50 5G, di cui già sono disponibili alcune informazioni ufficiali. Realme ha infatti confermato la presenza di due fotocamere frontali, del processore Qualcomm Snapdragon 765G e della tecnologia di ricarica rapida VOOC 4.0. Un secondo modello potrebbe integrare il processore MediaTek Dimensity 1000.

L’utilizzo del processore octa core Snapdragon 765G in un prossimo smartphone Realme era stato svelato da Qualcomm durante il recente Tech Summit 2019. Questo SoC di fascia medio-alta integra il modem Snapdragon X52 5G, del quale il produttore cinese sfrutterà solo il supporto per le reti 5G SA/NSA sub-6GHz (le frequenza mmWave sono poco diffuse). Lo schermo del Realme X50 5G dovrebbe avere una diagonale di 6,55 pollici. Come si può notare nell’immagine ufficiale ci sono due piccoli fori nell’angolo superiore sinistro, quindi due fotocamere frontali in-display, forse da 32 e 8 megapixel (standard e grandangolare).

Per smaltire il calore in eccesso verrà utilizzato un sistema di raffreddamento a liquido con tubo in rame del diametro di 8 millimetri che coprirà il 100% delle fonti di calore, quindi non solo il processore, ma anche RAM e storage. Realme ha infine confermato il supporto per la tecnologia di ricarica rapida VOOC 4.0 da 30 Watt, grazie alla quale è possibile raggiungere il 70% di carica in appena 30 minuti. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.500 mAh.

In base alle ultime indiscrezioni, il Realme X50 5G avrà quattro fotocamere posteriori con sensori da 64, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità). Se le specifiche verranno confermate, questo modello si posizionerà tra il top di gamma Realme X2 Pro e il Realme X2, entrambi disponibili in Italia.