Galaxy S11, possibili funzionalità fotografiche

Luca Colantuoni,

La nuova serie Galaxy S11 (o S20) verrà probabilmente annunciata entro il mese di febbraio durante un evento dedicato, ma Samsung ha già avviato lo sviluppo della parte software. Gli esperti di XDA Developers hanno infatti scoperto alcune funzionalità fotografiche nel codice dell’aggiornamento One UI 2.0 rilasciato per il Galaxy Note 9.

Le novità software previste per i Galaxy S11 sono state individuate nel file APK ufficiale della One UI 2.0, quindi non ci sono dubbi sulla loro autenticità. In base alle indiscrezioni che circolano da diverse settimane, i tre modelli dovrebbero avere una fotocamera posteriore principale da 108 megapixel, mentre solo per il Galaxy S11+ è previsto un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 5x, ibrido 50x e digitale 100x, per il quale Samsung ha registrato il marchio “Space Zoom”.

Due funzionalità individuate nel codice erano state già scoperte in una versione beta della One UI 2.0. Si tratta di Single Take Photo e Director’s View. Single Take Photo è simile a Google Photobooth, in quanto permette di scattare foto o registrare un breve video quando viene rilevata (con l’aiuto dell’intelligenza artificiale) una particolare scena o espressione (occhi aperti, bacio, sorriso e altro). Director’s View consente invece di seguire il soggetto e registrare un video passando da una fotocamera all’altra.

Un’altra novità dovrebbe essere Pro Video, con la quale sarà possibile scegliere manualmente i vari parametri (sensibilità ISO, velocità dell’otturatore, esposizione e altri) durante la registrazione video. Nel codice sono anche presenti riferimenti a quattro nuovi effetti per la funzionalità Live Focus (bokeh). Infine ci sono stringhe relative al Galaxy Fold 2 (nome in codice Bloom) e all’animazione che verrà mostrata sullo schermo esterno durante la ricarica della batteria.