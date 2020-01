Samsung Galaxy S11, annuncio l’11 febbraio

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolavano indiscrezioni sulle possibili date scelte da Samsung per l’annuncio della serie Galaxy S11. Il produttore coreano ha oggi confermato che i nuovi smartphone verranno annunciati durante l’evento Unpacked 2020 dell’11 febbraio organizzato a San Francisco. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming.

Nel comunicato ufficiale è scritto che “Samsung svelerà nuovi e innovativi dispositivi che daranno forma al prossimo decennio di esperienze mobile“. Il plurale potrebbe essere riferito solo ai tre Galaxy S11 previsti, ma è probabile anche l’annuncio del Galaxy Fold 2. Il breve video pubblicato da Samsung include un possibile indizio. Le due lettere a di Galaxy sono state sostituite da due forme geometriche. Al posto della prima a c’è un rettangolo con angoli arrotondati che potrebbe indicare il modulo fotografico posteriore dei Galaxy S11. Al posto della seconda a c’è invece un quadrato con angoli arrotondati che potrebbe indicare lo smartphone pieghevole con design a conchiglia.

Un noto leaker aveva ipotizzato a fine dicembre un possibile cambio dei nomi rispetto all’attuale serie Galaxy S10. Invece di Galaxy S11e/S11/S11+, il produttore coreano potrebbe scegliere Galaxy S20/S20+/S20 Ultra per sottolineare i miglioramenti introdotti, in particolare la maggiore dimensione dello schermo.

Per quanto riguarda le specifiche non ci sono novità. I tre smartphone dovrebbero avere schermo da 6,3, 6,7 e 6,9 pollici (refresh rate di 90 o 120 Hz), processori Snapdragon 865 e Exynos 990, 6/8/12 GB di RAM, 128/256/512/1024 GB di storage, tre/quattro/cinque fotocamere posteriori (quella principale con sensore da 108 megapixel), connettività LTE e 5G, batterie da 3.800/4.000/4.500 mAh con ricarica rapida da 25/45 Watt e sistema operativo Android 10 con interfaccia One UI 2.0.