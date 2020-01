Android 10 arriva su Nokia 6.1, 6.1 Plus e 7 Plus

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato la disponibilità di Android 10 per i Nokia 6.1, 6.1 Plus e 7 Plus, mantenendo fede alla roadmap comunicata a luglio 2019. Considerando i Nokia 7.1, 8.1 e 9 PureView sono sei i modelli aggiornati all’ultima versione del sistema operativo Google.

La disponibilità degli aggiornamenti è stata comunicata in tre giorni consecutivi, un vero record per HMD Global. Il Nokia 6.1 Plus è stato il primo, seguito dal Nokia 7 Plus e quindi dal Nokia 6.1. Tutti sono smartphone Android One, quindi l’esperienza d’uso è identica a quella offerta dai Google Pixel, essendo installata la versione stock di Android 10. Ecco perché nelle note di rilascio sono elencate le stesse novità aggiunte dall’azienda di Mountain View al suo sistema operativo, tra cui Dark Mode, Smart Reply e gesture di navigazione. L’assenza di personalizzazioni e modifiche velocizza notevolmente lo sviluppo.

L’aggiornamento per il Nokia 6.1 Plus, non venduto in Italia, ha una dimensione di circa 1,3 GB e include anche le patch di dicembre 2019. Leggermente più grandi i pacchetti per Nokia 7 Plus (1,4 GB ) e Nokia 6.1 (1,44 GB). Sui tre smartphone, annunciati nel corso del 2018, era installato in origine Android Oreo e successivamente hanno ricevuto Android 9 Pie. Android 10 è dunque l’ultima major release, come prevede il programma Android One.

Il Nokia 6.1 possiede uno schermo da 5,5 pollici, processore Snapdragon 630, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 16 e 8 megapixel, batteria da 3.000 mAh, jack audio da 3,5 millimetri e lettore di impronte digitali sul retro. Il Nokia 7 Plus ha invece uno schermo da 6 pollici, processore Snapdragon 636, 4/6 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 12 e 13 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, batteria da 3.800 mAh, jack audio da 3,5 millimetri e lettore di impronte digitali sul retro.

Nel corso del primo trimestre verrà rilasciato Android 10 per i Nokia 2.2, 3.1 Plus, 3.2 e 4.2, seguiti dai Nokia 1 Plus, 5.1 Plus e 8 Sirocco. Nel secondo trimestre toccherà ai Nokia 2.1, 3.1, 5.1 e 1.