Apple TV+ ha già raggiunto i 33 milioni di utenti?

Marco Grigis,

Apple TV+, la piattaforma di streaming video di Apple, potrebbe aver già raggiunto un risultato record. Nonostante la società di Cupertino non abbia voluto rivelare il numero effettivo di clienti del servizio, è il Wall Street Journal a fornire una prima previsione: l’offerta potrebbe aver conquistato ben 33.6 milioni di utenti nell’ultimo quarto del 2019. Se le cifre dovessero trovare conferma, Apple potrebbe aver già superato rivali come Hulu e Disney+.

I servizi di Apple TV+ sono stati inaugurati a livello mondiale lo scorso 1 novembre e, sin dalle prime settimane di disponibilità, si è sempre parlato di “milioni di spettatori”. Pur in assenza di cifre effettive da Apple, agenzie di analisi indipendenti hanno testimoniato una certa curiosità da parte del pubblico nei confronti della proposta, grazie anche a serie di grande traino come “The Morning Show“.

Sulla base di un’analisi indipendente commissionata dallo stesso Wall Street Journal, al 31 dicembre 2019 il servizio di streaming di Apple potrebbe aver conquistato ben 33.6 milioni di utenti: un vero e proprio successo in circa due mesi, una crescita che non sembra avere eguali nell’universo dello streaming. Va anche però considerato come, rispetto ad altre piattaforme, la società di Apple Park abbia scelto un modello molto aggressivo per la prima distribuzione.

Oltre ai prezzi particolarmente concorrenziali – 4.99 euro al mese, con la possibilità di approfittare anche della visione contemporanea fino a 6 familiari – la società ha lanciato un singolare bundle. Tutti coloro che hanno acquistato un dispositivo Apple a partire dal 10 settembre, infatti, hanno avuto diritto a un anno di visione gratuita su Apple TV+. Ciò ha inevitabilmente portato il servizio a crescere velocemente, considerando come l’ultimo trimestre dell’anno sia fra i più ricchi per la vendita di hardware a marchio mela, tra gli upgrade degli iPhone e gli acquisti natalizi.

Al momento il catalogo non risulta ricchissimo, tuttavia ha già ottenuto il plauso degli esperti. “The Morning Show”, la serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, è infatti stata premiata sia ai Critics Choice Awards che agli ultimi SAG.