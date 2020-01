Apple TV+: Jennifer Aniston vince ai SAG Awards

Marco Grigis,

Per Apple TV+, la neonata piattaforma di streaming di Apple, è giunto il momento del secondo riconoscimento ufficiale. Dopo il Critics Choice Awards per Billy Crudup, premiato per la sua interpretazione in “The Morning Show”, arriva un secondo traguardo per la serie di punta di Cupertino. Jennifer Aniston ha infatti conquistato un Sag Award per la migliore performance femminile in una serie drammatica.

L’attrice statunitense è, insieme a Reese Witherspoon, la protagonista di “The Morning Show”: sul piccolo schermo Jennifer Aniston interpreta Alex Levy, una anchorwoman di un programma mattutine di notizie, travolta dallo scandalo sessuale che ha coinvolto il suo compagno di scrivania, Steve Carrell. Lo stesso Carell è stato nominato ai Sag Awards, insieme al collega Billy Crudup, ma a conquistare l’ambito titolo è stato Peter Dinklage per “Game of Thrones”.

Si tratta di un importante traguardo per Apple, considerando come il suo servizio di streaming sia stato inaugurato soltanto pochi mesi fa, il primo novembre. Dopo le due nomination ai Golden Globes, sempre per Jennifer Aniston e Reese Witherspoon come migliori attrici protagoniste, il primo successo è giunto con i Critics Choice Awards e ora con gli ambitissimi Screen Actor Guild Awards, nella loro ventiseiesima edizione.

“The Morning Show” è la serie su cui Apple ha risposto le maggiori speranze, tanto che la società di Cupertino ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione, prima ancora che la produzione venisse resa disponibile sulla piattaforma di streaming. Nel frattempo il catalogo di Apple TV+, più contenuto rispetto ad altri servizio video, cresce ogni mese con nuovi show, mostrando tutte le sue potenzialità. Apple TV+ è disponibile a 4.99 euro al mese o, in alternativa, offerto con un anno di visione gratuita in abbinato all’acquisto di un nuovo dispositivo targato mela morsicata.