Android 10 disponibile per Samsung Galaxy S9

Dopo aver aggiornato Galaxy S10, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 9, Samsung ha avviato la distribuzione di Android 10 anche per i Galaxy S9/S9+. Come sempre il rollout è iniziato in Germania e arriverà in Italia nei prossimi giorni.

I Samsung Galaxy S9/S9+ sono stati annunciati circa due anni fa al Mobile World Congress di Barcellona. Il sistema operativo installato al momento del lancio era Android 8.0 Oreo con interfaccia Samsung Experience. L’aggiornamento ad Android 9 Pie con interfaccia One UI è stato rilasciato a dicembre 2018. Ora è arrivato il turno di Android 10 con interfaccia One UI 2.0 che quasi sicuramente sarà l’ultima major release.

Diversi utenti avevano notato modifiche alla roadmap originaria attraverso l’app Samsung Members. In alcuni paesi la distribuzione doveva iniziare a febbraio, mentre in altri a marzo, probabilmente per qualche problema dell’ultima ora. Samsung ha invece seguito i piani iniziali con il rilascio di Android 10 in Germania e negli Stati Uniti (solo per l’operatore virtuale Xfinity Mobile che sfrutta la rete di Verizon).

A differenza degli update per Galaxy S10, Note 10 e Note 9, il produttore coreano ha dato la precedenza agli utenti che non hanno partecipato al programma One UI 2.0 Beta. Le dimensioni del pacchetto sono infatti comprese tra 1,8 e 1,9 GB, essendo un aggiornamento completo da Android 9 Pie e non parziale da Android 10 beta. Oltre a quelle introdotte da Google ci sono novità specifiche sviluppate da Samsung in termini di funzionalità e app.

A questo punto manca solo il Galaxy Fold tra i modelli di fascia alta. Se non ci saranno cambiamenti alla roadmap, lo smartphone pieghevole riceverà Android 10 entro il mese di aprile.