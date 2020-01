Moto G Stylus, un rivale del Galaxy Note 10 Lite?

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa, il noto leaker Evan Blass aveva condiviso su Twitter il render di un misterioso smartphone Motorola con una stilo in dotazione. Il sito 91mobiles.com ha successivamente mostrato un altro render e ora ha pubblicato una prima foto reale del Moto G Stylus (nome ipotetico) che il produttore statunitense potrebbe annunciare al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, insieme ai Motorola Edge Plus e Moto G8/G8 Power.

Lo smartphone visibile nella foto ha un foro nell’angolo superiore sinistro dello schermo, un design già adottato da Motorola in altri modelli, come One Vision e One Action. Il display (flat) dovrebbe avere una diagonale di 6,3 o 6,4 pollici e una risoluzione full HD+. Il nome Moto G Stylus è stato individuato nel database di Geekbench, insieme ad alcune specifiche, ovvero 4 GB di RAM e processore octa core di Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 665.

La cover lucida dovrebbe essere in policarbonato. Sul retro si notano il lettore di impronte digitali, il flash LED e tre fotocamere. Quella principale ha sicuramente un sensore da 48 megapixel, come si legge accanto al modulo fotografico. Le altre due potrebbero essere fotocamere con obiettivo ultra grandangolare e macro. Altre possibili specifiche sono lo storage da 128 GB, la batteria da 4.000 mAh, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

A differenza della serie Galaxy Note di Samsung non sembra esserci l’alloggiamento per la stilo. Quest’ultima sarà comunque un modello standard, quindi senza il chip Bluetooth e le funzionalità avanzate della S Pen. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 10.