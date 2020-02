iPad Pro: presto una Smart Keyboard con trackpad

Marco Grigis,

Per il lancio dei prossimi iPad Pro, Apple potrebbe pensare a una nuova Smart Keyboard dotata di trackpad. È quanto rivela The Information, sulla base di alcune fonti anonime a quanto pare molto vicine alla società di Cupertino. Secondo quanto riferito, il gruppo californiano vorrebbe ampliare le possibilità di iPadOS, oggi compatibile non solo con i mouse ma sempre più simile all’universo di macOS.

Secondo quanto riferito, Apple sarebbe al lavoro su questo progetto da parecchio tempo: la società avrebbe sperimentato trackpad per iPad “da diversi anni”. La nuova Smart Keyboard dovrebbe quindi includere un trackpad multitouch molto simile a quella già in uso sui MacBook: a quanto pare, tra i prototipi targati mela morsicata sarebbero apparse anche tastiere con pulsanti capacitivi, tuttavia quest’ultimo progetto sarebbe stato abbandonato.

La presenza di un trackpad potrebbe risultare decisamente utile ai professionisti, ad esempio per coloro che usano iPad Pro come dispositivo di montaggio video on-the-go, abbinando così la potenza dello schermo touchscreen con la versatilità di un trackpad a livello della tastiera.

Nel frattempo, secondo un aggiornamento rilasciato qualche settimana fa da DigiTimes, Apple avrebbe deciso di inserire il meccanismo “a forbici” delle nuove tastiere di MacBook Pro anche nelle future Smart Keyboard, sebbene non giungano precise conferme in merito.

Apple potrebbe presentare i nuovi iPad Pro in primavera, in concomitanza con il lancio del tanto vociferato iPhone SE 2. Il tablet potrebbe caratterizzarsi per un processore della linea A13 e per la presenza di ben tre fotocamere posteriori, una di queste abilitate alla tecnologia di scansione 3D time-of-flight per migliorare l’esperienza d’uso con ARKit e la realtà aumentata. Non resta che attendere, di conseguenza, eventuali aggiornamenti dalle parti di Apple Park.