iPad Pro: Smart Keyboard avrà una nuova tastiera

Marco Grigis,

Apple potrebbe riprogettare il meccanismo della tastiera di Smart Keyboard, almeno per la futura linea degli iPad Pro. È quanto rende noto DigiTimes, testata asiatica dalle previsioni non sempre centrate, sulla base di alcune informazioni raccolte dai distretti produttivi asiatici.

Seguendo il modello già avviato per MacBook Pro da 16 pollici, con il passaggio da una tastiera con meccanismo “a farfalla” a una invece “a forbici”, Apple potrebbe proporre una nuova versione di Smart Keyboard. L’accessorio nascerebbe come abbinamento ai nuovi iPad Pro, dei tablet che potrebbero vedere la luce la prossima primavera. Al momento, tuttavia, dalle parti di Cupertino non giungono specifiche conferme.

L’indiscrezione sembra contrastare con precedenti previsioni di Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affidabili sul conto della mela morsicata. Secondo l’esperto, infatti, per le generazioni del 2020 e del 2020 di iPad Pro il gruppo californiano continuerà a prevedere una Smart Keyboard classica. D’altronde, non si registrano particolari malfunzionamenti per queste tastiere, come invece avvenuto nell’universo di MacBook Pro.

La spiegazione è abbastanza semplice: il dispositivo per iPad, infatti, prevede uno strato morbido che ricopre tutti i tasti, rendendo così impossibile l’entrata della polvere o di altri detriti sotto ai singoli tasti. Pare sia stato proprio l’accumulo di sporcizia a determinare i malfunzionamenti su MacBook Pro, andando così a inficiare il meccanismo “a farfalla”. Quello “a forbici”, invece, non è soggetto a intoppi anche in presenza di accumulo di polvere.

In attesa di scoprire quali siano le reali strategie del gruppo di Cupertino, vale la pena sottolineare come l’azienda potrebbe promuovere anche il MacBook Pro da 13 pollici alle rinnovate tastiere, così come sembrerebbe evidenziare una recente registrazione alla EEC.