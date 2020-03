Vivo X50, tre smartphone in arrivo?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha recentemente annunciato il concept Apex 2020 e si appresta a svelare il NES 3s 5G. Per il debutto europeo (anche in Italia) potrebbe essere previsto il lancio della serie Vivo X50 che dovrebbe includere tre modelli di fascia media e alta.

Vivo distribuisce smartphone principalmente in Asia e Medio Oriente. A differenza dei “fratelli” Oppo, Realme e OnePlus non è presente in Europa occidentale, quindi è possibile un debutto ufficiale nel corso dei prossimi mesi. I primi candidati al lancio europeo sono appunto i modelli della serie X50. In base alle indiscrezioni che circolano online i nomi potrebbero essere X50 Lite, X50e e X50 Pro. Purtroppo non ci sono molti dettagli sulle specifiche.

Il Vivo X50 Lite, come di deduce dal nome, sarà probabilmente lo smartphone più economico e supporterà unicamente le reti LTE. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra comparabile a quella della serie Realme 6 (che verranno annunciati in Italia il 19 marzo). Al momento l’unica certezza è il sistema operativo: Android 10 con interfaccia Funtouch OS 10.

Nessuna informazione nemmeno sul top di gamma Vivo X50 Pro, ma quasi certamente ci sarà un modem 5G. Il Vivo X50e dovrebbe essere invece la versione internazionale del Vivo Z6 5G. Ciò significa che lo smartphone avrà uno schermo da 6,57 pollici, processore Snapdragon 765G, 6/8 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera frontale da 16 megapixel, fotocamere posteriori da 48, 8, 2 e 2 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA, lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 44 Watt.